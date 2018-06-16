Başak – 18 Haziran Haftalık Burç Yorumu

18 Haziran haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Güneş artık Yengeç burcuna geçiş yapacak ve bir ay boyunca bu burçta seyahat edecek. Bir ay boyunca odaklanacağınız konular süreçte inanılmaz sosyalleşecek, organizasyonlar yapacak, arkadaşlarınızla daha sık bir araya geleceksiniz.

Arkadaşlarınızı yönetmeniz, idare etmeniz, yönlendirmeniz gerekebilir. Umutlarınıza, hayallerinize çok daha kolay erişebileceksiniz veya erişmek için önemli kişilerden destekler alacaksınız. Merkür'ün de Jüpiter ile harika bir etkileşimi olacak. Aranızın bozuk olduğu, yakın çevrenizdeki insanlarla kuracağınız sağlıklı iletişim ile işleri yoluna koyabileceksiniz. Hafta boyunca sözleşmelerden kazanç elde edebilir, anlaşmalar yapabilirsiniz. Haber beklediğiniz iş ile ilgili, önemli yerlerden olumlu haberler alabileceksiniz. Hafta boyunca güzel bir seyahat planı yapabilirsiniz kendinize. Partnerinizle birlikte, iletişim oldukça keyifli aktığı bir seyahate de çıkabilirsiniz.