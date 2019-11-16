Başak – 18 Kasım Haftalık Burç Yorumu

18 Kasım haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Mars, Akrep burcuna geçiş yapacak ve 3 Ocak’a kadar bu burçta seyahat edecek. Gücünüzü ve kuvvetinizi yönlendireceğiniz, çaba sarf edeceğiniz alanların iletişim, eğitim, yakın çevre-kardeş-komşu ilişkileri, satış, pazarlama, tanıtım, reklam, halkla ilişkiler, web sitesi, blog, internet ile ilgili işler üzerinden olacağına işaret etmekte.

Komşularınız ve kardeşlerinizle ilgili gireceğiniz her türlü mücadele gerektiren konularda şans sizden yana olacak, elinizdeki ürünlerin satışı, pazarlaması, satılması konusunda motive bir şekilde hareket edebileceksiniz. Web sitenizi ve internetle ilgili projelerinizi köpürtmek için harika bir dönemde olacaksınız. Bu hafta Güneş de Yay burcuna geçiş yapacak ve bir ay bu burçta seyahat edecek. Bir aylık dönemde odak noktanız ev, yuva, aile ve yerleşime ait konular olacak. Taşınmak, evinizde tadilat, onarım gibi işlerle ilgilenmek için güzel bir dönem. Ya da yeni bir mülk edinmek istiyorsanız bu dönem harekete geçebilirsiniz. Fakat Merkür 2 Aralık itibari ile geri hareketine başlayacak bu yüzden de 2 Aralık’a kadar tüm taşınma, yer değiştirme, tadilat, alım-satım konularınızı halletmeye bakın.