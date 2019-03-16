Başak – 18 Mart Haftalık Burç Yorumu

18 Mart haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Güneş önümüzdeki bir aylık süreçte 8. evinizde ilerleyecek. Bu da borç, kredi, ödemeler, alacak ve verecek konuları, miras gibi konulara işaret etmektedir. Para özellikle yaşamınızın kilit noktasını oluşturacak, kredi çekebilir, yatırım yapmak için zaman kollayabilirsiniz.

Yalnız bu bir aylık süreçte yaşamı, hayatı daha çok kriz bölgesi gibi algılayabilirsiniz de, sürekli çözülmesi gereken sorunlar, problemlerle de uğraşmanız gerekebilir. Biraz yorulabileceğiniz bir sürece giriş yapıyorsunuz. Bu hafta Mars ile Plüton arasında da destekleyici bir görünüm olacak. Seyahatler, yabancılarla ilişkiler, medya, satış, pazarlama, ticaretle ve hukukla ilgili konularda dikkatli adım atılması gerektiğini, zaman zaman gecikme, aksaklıklarla karşılaşabileceğinize işaret etmekte. Bu konularla ilgili sabırsız, aşırı inatçı tavırlardan kaçınmak faydalı olacaktır. Hayatınızı değiştirecek bir seminere, konuşmaya katılabilir veya eğitime başlayabilirsiniz. Eğer ki hukuksal anlamda bir derdiniz varsa bu hafta güçlü kişilerden destekler bulabileceksiniz. Yaşamın biraz daha ruhsal tarafına ilişkin araştırmalarda yapabilirsiniz.

Bu hafta Terazi burcunda Şironyen Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay sizlerin finansal konularınızın üstüne adeta projeksiyon tutacak. Özellikle finansal konularla ilgili güzel ve keyifli haberler alabilirsiniz. Yaptığınız, uğraştığınız iş ile ilgili yeni kazanç kapıları, yeni projelerle karşılaşabilirsiniz. Yalnız bu Dolunay sizlerin iş yükünü biraz daha arttırabilir, yeni görev ve sorumluluklar alabilirsiniz. Bu Dolunay sadece parasal anlamda değil, sahip olduğunuz eşyalarınızla ilgili de olacaktır. Bir süredir almayı planladığınız yüklü meblağlı bir şey için atılım yapabilirsiniz.