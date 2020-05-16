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Başak – 18 Mayıs Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Başak – 18 Mayıs Haftalık Burç Yorumu

18 Mayıs haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?
Mayıs 16, 2020
Başak – 18 Mayıs Haftalık Burç Yorumu
18 Mayıs haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta İkizler burcunda bir Yeni Ay meydana gelecek. İş ve kariyer konuları ön planda olacak. Kariyeriniz ile ilgili bir kavşaktan geçebilirsiniz, önemli gelişmeler kapınızda. Ev iş arasındaki dengeyi iyi kurmalısınız.

Yer değiştirme, taşınma, tadilat gibi konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Ortağınızın, partnerinizin veya eşinizin finans konuları ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Yeni Ay’a Mars'ın da sert bir etkisi olacak. İlişkiler ve ortaklıklarla ilgili konularda zaman zaman stres yaratan koşullarla uğraşmanız gerekebilir. Partner veya ortağı alttan almakta zorlanabilirsiniz bir süre için. Varsa ortağınız veya partnerinizin minik bir kaza durumu da olabilir. İlişkilerinizdeki olası gerginliklerin gerçekçi bir takım sebeplere dayandırmayı ihmal etmeyin. Ayakları yere sağlam basmayan gerginlikler yüzünden olası tartışmalar hayal kırıklığına uğramanıza neden olabilir. Neptün ve Venüs’ün sert etkileşimi ile aile içinde özellikle kadın figürlerle ilişkilerde hayal kırıklığı yaşayabilir, üzülebilirsiniz. İlişkiler arenasında da istekleriniz tam olarak karşılanmayabilir.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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