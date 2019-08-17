Başak – 19 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

19 Ağustos haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Venüs, Başak burcuna geçiş yapıyor ve 14 Eylül’e kadar bu burçta seyahat edecek. Bir kere enerjiniz yerine geliyor, motivasyonunuz artıyor. Kişisel bakımınızla daha çok ilgileneceksiniz.

Hayatınızda yeni oluşumlar, yeni başlangıçlar dikkat çekici olacak. Siz aşka değil, aşk size doğru gelecek. Fiziki görüntünüzde değişiklikler yapabilirsiniz. Bu hafta Merkür ile Jüpiter arasında da harika bir etkileşim olacak. Öncelikle, bir seyahate çıkmanız gerekebilir, yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. Size kazanç getirebilecek işlere imza atabilirsiniz. Aşk, meşk konularında nispeten şanslı etkiler söz konusu olacak. Hayata daha iyimser bir pencereden bakabileceksiniz. Daha çok psikoloji, bilinçaltı çalışmalara katılabilirsiniz. Size keyif verecek, sizi güldürecek insanlarla daha çok bir araya gelebilirsiniz. Kişisel hayatınız, aşk hayatınız veya çocuklarınızla ilgili konularda hızlı düşünüp, olumlu kararlar verebilirsiniz.