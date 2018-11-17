Başak – 19 Kasım Haftalık Burç Yorumu

19 Kasım haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Güneş'in Yay burcuna geçişi ile başlıyoruz. Bir aylık dönemde odak noktanız ev, yuva, aile ve yerleşime ait konular olacak. Taşınmak, evinizde tadilat, onarım gibi işlerle ilgilenmek için güzel bir dönem. Ya da yeni bir mülk edinmek istiyorsanız bu dönem harekete geçebilirsiniz.

Fakat Merkür 2 Aralık itibari ile geri hareketine başlayacak. Bu yüzden de 2 Aralık tarihine kadar tüm taşınma, yer değiştirme, tadilat, alım veya satım konularınızı halletmeye bakın. Bu hafta İkizler burcunda Jüpiteryen bir Dolunay meydana gelecek. İş ve kariyer konuları ön planda olacak. Kariyeriniz ile ilgili bir kavşaktan geçebilirsiniz, önemli gelişmeler kapınızda! Ev iş arasındaki dengeyi iyi kurmalısınız. Yer değiştirme, taşınma, tadilat gibi konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Ortağınızın, partnerinizi veya eşinizin finans konuları ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Dolunay’da Jüpiter etkin olacak ve o da Mars ile zorlu bir görünümde olacak. Varsa ortaklık ilişkilerinizde, partner ilişkilerinde daha sakin ve uyumlu olmaya çalışın. Ufacık konuları büyük yangınlara dönüştürmeyin. Özel hayatınızda özgürlük konularını çok da fazla abartmamaya özen gösterin. Ev içinde yanıcı, kesici, delici aletlerden doğan kazalara karşıda dikkatli olun.