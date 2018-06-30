Başak – 2 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

2 Temmuz haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Güneş/Neptün etkileşimi ile başlıyoruz. Güneş/Neptün etkileşimi ile de özellikle yalnız olanlar romantik ilişkilere ve kişilere çekilebilir, birliktelikleri olanlar ise keyifli, romantik bir hafta geçirebilirler partnerleri ile birlikte.

Güneş ile Jüpiter arasında güzel bir etkileşim meydana gelecek. Bu etkileşimle eğitim, yayıncılık, imza gerektiren konular, ortaklık, evlilik, ilişkiler konusunda yaşamınızda fırsatlar sunmasına, yolunuzu açmaya, olumlu anlamda yeni gelişmelere işaret etmekte. Bu hafta atacağınız imzalar, ortaklıklar oldukça bereketli ve şanslı olabileceğini düşünebiliriz. Keza bu hafta yeni bir kitap yazmaya başlamak, iletişimle ilgili konularda önemli toplantılar, el sıkışmalarda meydana gelebilir. Eskiden yarım bıraktığını iyi projelerinizi yeniden hayata geçirmek için de harika bir hafta. Ya da eskiden kaçırılan bir fırsatı yeniden elde edebilirsiniz.