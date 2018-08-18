Başak – 20 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

20 Ağustos haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Balık burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Dolunay’ın odak noktası ilişkiler, ortaklıklar, evlilik ile ilgili konular olacaktır. İlişkilerinizde, evlilikle ilgili konularda romantik rüzgarlar esmeye başlıyor. Daha huzurlu, anlayışlı, romantik günler çok yakında!

Eğer ki hayatınızda kimse yok ise bu Dolunay size yabancı uyruklu, farklı dinden, yurt dışında yaşayan bir partnerle de yollarınızı kesiştirebilir. Eşiniz, ortağınız veya partneriniz birden dünyanın en anlayışlı eşine dönüşebilir bu aralar. Partnerinizle keyifli bir tatilde organize edebilirsiniz. Ayın 28’inden sonra ise yeni ortaklıklar kurmak, imza atmak, anlaşmalar yapmak için ise gökyüzü çok daha uygun. Eğer aranızın bozuk olduğu birileri var ise bu hafta ayın 26’sından sonra görüşebilir, aranızı düzeltebilirsiniz. Çevrenizdeki insanlardan manevi olarak rahatlıkla destek görebileceksiniz.