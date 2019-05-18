Başak – 20 Mayıs Haftalık Burç Yorumu

20 Mayıs haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Güneş İkizler burcuna geçiyor ve bir ay bu burçta seyahat edecek. İş ve kariyer konuları ön planda olacak. Kariyeriniz ile ilgili bir kavşaktan geçebilirsiniz, önemli gelişmeler kapınızda. Ev iş arasındaki dengeyi iyi kurmalı, yer değiştirme, taşınma, tadilat gibi konularla ilgilenmeniz gerekebilir.

Ortağınızın, partnerinizi veya eşinizin finans konuları ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Ve Merkür de bu hafta İkizler burcuna geçiş yapacak ve 12 Haziran’a kadar bu burçta seyahat edecek. İş hayatınızda fikirlerinizle çok dikkat çekeceksiniz. Kariyerinize ilişkin konularda daha mantıklı kararlar verebilecek ve hareket edebileceksiniz. İşinizde yeni teknolojiler kullanabilir, bilgi alış*verişeri artıyor. Kariyerinizle ilgili konularda daha hızlı aksiyon alabileceksiniz. İş arayanlar bu zaman aralığında yeni görüşmelere gidebilirler, terfi veya iş değişikliği yapmak isteyenler ise gelen teklifleri daha rasyonel bir şekilde değerlendirebilirler