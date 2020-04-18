Başak – 20 Nisan Haftalık Burç Yorumu

20 Nisan haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Boğa burcunda Uranüsyen bir Yeni Ay meydana gelecek. Yabancılar, yurt dışı ile ilgili işler, tanıtım, pazarlama, yaratıcılık gerektiren işlerden finansal anlamda rahatça kazanç elde etmenize yardımcı olacaktır. Bu Yeni Ay, uzak yerlere seyahat gibi konuları da gündeme getirebilir, ya da birkaç ay sonrası için planlar yapabilirsiniz. Karantina günleri bitince!

Eğer işin içinde parasal meseleleri ilgilendiren bir takım davalarınız var ise, bu konularla ilgili harika destekler alabilirsiniz. Yeni bir eğitime başlamak, yeni bir dil öğrenmek, para kazanmanıza yardımcı olacak bir eğitim için kolları sıvamak için de bu haftayı rahatlıkla değerlendirebilirsiniz. Bu Yeni Ay işin içinde hem Uranüs hem de Satürn olduğu için önemli. Hayatınızı değiştirecek sürpriz bir uzaktan eğitime başlayabilirsiniz. Bu sizin ilgi alanınız veya hobiniz olabilir. Özel hayatınıza çeki düzen verecek kararlar da alabilirsiniz. Özel hayatınızda meydana gelen konulara duygusal değil daha gerçekçi yaklaşımlar sergileyeceksiniz. Duygusal sorumluluklarınız veya çocuklarınıza ilişkin sorumluluklarınız bu hafta biraz daha artabilir. Bu hafta Merkür ile Plüton arasında zorlu bir görünüm olacak. Para ile ilgili konular için kendinizi risk almaya daha yatkın hissedecek olsanız da aslında pek tavsiye etmiyorum, bu hafta şansınızı gereksiz yere çok fazla zorlamamakta yarar var. Para meselelerinde krizler yaratmak yerine kriz çözücü bir şekilde davranın, çözüm odaklı olun ve finansal konuları takıntı haline getirmemeye özen gösterin.