Başak – 20 Ocak Haftalık Burç Yorumu

20 Ocak haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Kova burcunda bir Yeni Ay meydana gelecek ve bu Yeni Ay’a Uranüs’ün sert etkisi olacak. Önümüzdeki 10 günlük süreçte sağlığınızı ilgilendiren konularda biraz daha dikkatli olmalısınız. Özellikle baldırlar ve ayak bilekleri hassas olabilir. Birlikte çalıştığınız kişiler ile gerginliklerden kaçınmalı, yeni işler, yeni projeler gündeme gelebilir. İş ve çalışma ortamınızda kendinizi daha çok geliştirebilir, farklı zihin yapısındaki kişilerle önemli görüşmeler yapabilirsiniz. İşinizi yaparken interaktif medyayı, teknolojiyi, elektronik aletleri, sosyal paylaşım araçlarını ve interneti çok daha yoğun kullanabilirsiniz.

Öncelikle yeni iş projeleri gündeme gelebilir, iş bağlantıları kurabilir, iş konusunda harika destekler alabilirsiniz. Çalıştığınız iş ortamınızın organizasyonel yapısında bir değişiklik olabilir ve size sürpriz bir konum teklifi gelebilir. Çalıştığınız iş yerinin lokasyonunda da değişiklikler olabilir. İş ortamınızda kullanmak üzere yeni elektronik aletler alabilir, bilgisayarlarınızı değiştirebilirsiniz. Belki de bu Yeni Ay ile birçok işinizi çok hızlı bir şekilde halledecek bir yardımcı veya çalışan da alabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili kontrollerden geçebilir, beslenmenize dikkat edebilir, hayatınızı sağlık anlamında yeniden düzenlemeniz gerekebilir. Bu Yeni Ay zamanı belki kullandığınız bir ilacı ya da doktorunuz değiştirebilirsiniz. Eğer sizin yardımlarınız varsa, yaptığınız işte iş arkadaşınız veya patronunuzla ilgili skandal gelişmeler söz konusu olabilir. O kişiyle aranız birden açılabilir, ciddi boyutta tartışma içine girebilirsiniz. Veya bu birlikte çalıştığınız ve güvendiğiniz bir iş arkadaşınızla aranızda da geçebilir. Yasal konular, uluslararası ilişkiler, ticari ilişkileriniz, yurt dışı işleri, vize ve pasaport işleri, üniversite ile ilgili işlerde istikrarı yakalamak zor olabilir. Bu konularda beklenmedik, yorucu, stresli, skandal durumlarla karşılaşabilirsiniz. Sağlıkla ilgili konularda, özellikle tansiyon, kan ve dolaşım sisteminize dikkat edin. Bedeninizi aşırı yormayın, uyku düzeninize ve beslenme düzeninize dikkat edin!