Başak – 20 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

20 Temmuz haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta hem Yengeç burcunda Yeni Ay var hem de Güneş artık Aslan burcuna geçiş yapıyor. 11. evinizde gerçekleşecek olan bu Yeni Ay, sosyal yaşamınız, arkadaşlarınız, iş ile ilgili finansal kazanımlarınız, hayattan ümit ettikleriniz ve beklentileriniz, başkalarından destek beklediğiniz konular üzerinde etkili olacaktır. Yeni Ay zamanı hayattan beklediğiniz, ümit ettiğiniz iyi dileklerinizin gerçekleşmesi kuvvetle muhtemeldir. Sosyal çevrenizden ve arkadaşlarınızdan bilgi, iletişim anlamında güzel destekler alabilirsiniz.

Bu dönem hayatınıza size destek sağlayacak yeni kişiler katılabilir, tanışmalar yaşayabilirsiniz. Yeni gruplar içinde kendinizi ifade edebilirsiniz. Sosyal yaşamınızda daha çok prim yapabilirsiniz. İş ile ilgili kazançlarınızı arttırmak için daha çok çaba sarf edebilirsiniz. Yeni Ay zamanı Güneş ile Satürn arasında zorlu bir görünüm olacak. Bu ikili hem maddi konular hem de özel hayatta zorlanmalara, gereksiz öfke ve gerginliklere, ani patlamalara işaret eder. Mali anlamda işler haftanın ilk günleri pek istediğiniz gibi gitmeyebilir, krediler, ödemeler, borçlar konusu biraz canınızı sıkabilir. Özel hayatınızda da gereksiz kısıtlamalar, engeller söz konusu olabilir. Maddi konularda risk almak için uygun olmadığı gibi, ortaklaşa kazançlarınız varsa o noktalarda endişelenmenize neden olan durumlar söz konusu olabilir. Yeni Ay’ın ardından Güneş Aslan burcuna geçiş yapacak ve bir ay bu burçta seyahat edecek. Güneş'in Aslan burcuna geçişi ile beraber, sizleri bir geri çekilme, kendi kabuğuna dönme, sosyalleşmek istememe, dinlenme süreci bekliyor. Bu pek tabii iyimser bir yaklaşımla söylenebilecek olanlar ama asıl etkisi şu da olacaktır. Olaylar kontrolünüz altından çıkabilir, panik yapmayın, bir takım dedikodular, söylentiler, arka planda dönen oyunlar ortaya çıkabilir ve pek tabi sizleri biraz üzebilir bu. Yine sağlığınıza özellikle güneş yanıklarına dikkat etmekte fayda var.