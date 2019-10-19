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Başak – 21 Ekim Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Başak – 21 Ekim Haftalık Burç Yorumu

21 Ekim haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?
Ekim 19, 2019
Başak – 21 Ekim Haftalık Burç Yorumu
21 Ekim haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Venüs ve Neptün’ün etkileşimi ile başlıyoruz. Varsa partneriniz veya ortağınızla beraber seyahat planlayabilirsiniz. Partnerinizle aranızda hoş, duygusal yazışmalar söz konusu olabilir, ortağınızla yaratıcılık gerektiren, sanatsal bir takım işlere girişebilirsiniz. Eğer hayatınızda biri yoksa, yakın çevrenizin, komşularınızın, kardeşlerinizin, yakın akrabalarınızın sizin için çöpçatanlık yapmasına izin vermelisiniz. Yazım alanında yetenekleriniz varsa bu hafta ilham perileri yanınızda olabilir. Sürekli, yazabilir, yeni projelere başlayabilir, yeni bir kitaba da başlayabilirsiniz mesela.

Bu hafta Güneş, Akrep burcuna geçiş yapacak ve bir ay bu burçta seyahat edecek. Önümüzdeki bir ay boyunca odaklanacağınız konular komşular, kardeşler, yakın çevre, iletişim, seyahat ve eğitimle ilintili konular olacaktır. Bu bir ay, yeni bir kurs, seminer gibi bir şeye başlayabilirsiniz, bazılarınız yakın yerlere iki-üç günlük kısa gezilere katılabilirler. Bazılarınız ise yeni iletişim araçları alabilir. Yakın çevreniz ile daha fazla ilgilenmeniz gereken koşullar da ön plana çıkacaktır hayatınızda.

Ayrıca bu hafta gökyüzünün iki kötücülü olan Mars ve Satürn kavga halinde olacaklar. Finansal anlamda, kazançlar, size gelecek olan ödemeler, üretimleriniz ve özel hayatınızı ilgilendiren konularda problemler, krizler, sıkıntılar, kötü şans, işlerin yolunda gitmemesi gibi durumlara işaret etmekte. Maddi anlamda bu hafta lüks sayılabilecek harcamalardan uzak durmalı, kimseyle dalaşmamalı. Sabrınız bu hafta test edilebilir açıkçası.

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