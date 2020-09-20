Başak – 21 Eylül Haftalık Burç Yorumu

21 Eylül haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Güneş bu hafta Terazi burcuna geçecek ve 1 ay bu burçta seyahat edecek.

Güneş'inde Terazi burcuna geçmesi ile beraber bir aylık süreçte odak noktanız; iletişim konularınızı yönlendirebileceğiniz alanlar, finansal konular, kazançlar, alım-satım işleri, bütçe ile ilgili işler üzerine olabilecektir. Merkür'de bu hafta Akrep burcuna geçiş yapacak ileri – geri hareketi derken 2 aralığa kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Akrep burcuna geçişi ile bir çok irili ufaklı seyahatler yapabilirsiniz, seminer vermek-kalabalık gruplara konuşmalar yapmak, yeni bir şeylerim mesela dil ile ilgili eğitimlere başlamak için güzel bir süreçte olabileceksiniz. Yeni bir web sitesi yaptırabilir, yeni bir blog açabilir, sosyal medyada yeni hesaplar açabilirsiniz. Her türlü satış, pazarlama tanıtım, halkla ilişkiler uğraşları içinde çok verimli ve güzel bir süreç olacaktır.