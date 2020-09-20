Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
ASTROLOJİ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.
Başak – 21 Eylül Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Başak – 21 Eylül Haftalık Burç Yorumu

21 Eylül haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?
Eylül 20, 2020
Başak – 21 Eylül Haftalık Burç Yorumu
21 Eylül haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Güneş bu hafta Terazi burcuna geçecek ve 1 ay bu burçta seyahat edecek.

Güneş'inde Terazi burcuna geçmesi ile beraber bir aylık süreçte odak noktanız;  iletişim konularınızı yönlendirebileceğiniz alanlar, finansal konular, kazançlar, alım-satım işleri, bütçe ile ilgili işler üzerine olabilecektir. Merkür'de bu hafta Akrep burcuna geçiş yapacak ileri – geri hareketi derken 2 aralığa kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Akrep burcuna geçişi ile  bir çok irili ufaklı seyahatler yapabilirsiniz, seminer vermek-kalabalık gruplara konuşmalar yapmak, yeni bir şeylerim mesela dil ile ilgili eğitimlere başlamak için güzel bir süreçte olabileceksiniz. Yeni bir web sitesi yaptırabilir, yeni bir blog açabilir, sosyal medyada yeni hesaplar açabilirsiniz. Her türlü satış, pazarlama tanıtım, halkla ilişkiler uğraşları içinde çok verimli ve güzel bir süreç olacaktır.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
Başak Burcunda Yeni Ay: Yeni düzenlemeler geliyor!
Dinçer Güner uyarıyor: Adeta köle olurcasına mesailer artacak…
Başak burcunda Yeni Ay haftası: Özveri ve temkin ile iyi bir yaşam!