Başak – 21 Mayıs Haftalık Burç Yorumu

21 Mayıs haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Güneş İkizler burcuna geçiyor ve bir ay bu burçta seyahat edecek. İş ve kariyer konuları ön planda olacak. Kariyeriniz ile ilgili bir kavşaktan geçebilirsiniz, önemli gelişmeler kapınızda! Ev ve iş arasındaki dengeyi iyi kurmalısınız. Yer değiştirme, taşınma, tadilat gibi konularla ilgilenmeniz gerekebilir.

Ortağınızın, partnerinizi veya eşinizin finans konuları ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Hafta boyunca Venüs ile Satürn kavga halinde olacaklar. Sosyal ilişkiler, arkadaşlıklar, dostluklardan yana bu hafta canınız biraz sıkılabilir, dostlarınız size biraz duygusuz gelebilir veya sizi sert bir şekilde eleştirebilirler. Bazı dostlarınızla aranız açılabilir. Kimsenin kalbini kırmamaya özen gösterin ve kimsenin de özel hayatına karışmayın, müdahale etmeyin. Merkür/Plüton etkileşimi ile de size kazanç sağlayacak güçlü fikirler, projelerin artık hayata geçmesi, somutlaşması söz konusu. Aşk anlamında bu hafta olası belirsizlikler ortadan kalkmaya, netleşmeye başlayabileceğini söyleyebilirim. Kendinize bu hafta yeni hobiler, ilgi alanları bulabilir, hatta belki yeni bir eğitime başlayabilirsiniz.