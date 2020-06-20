Başak – 22 Haziran Haftalık Burç Yorumu

22 Haziran haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Mars, Koç burcuna geçiş yapacak ve geri hareketi ileri hareketi derken 6 Ocak’a kadar bu burçta seyahat edecek. 8. evinizde ilerleyecek olan Mars gücünüzü, motivasyonunuzu para, para kazanmak, finans, bütçe konuları üzerine yoğunlaştıracak. Hayatınızın stres ve mücadele sonucunda zafer kazanacağınız alan para ile alakalı konular olacağına işaret etmekte.

Bu dönemde bankacınızla, muhasebecinizle, vergi memurları ile lütfen kavga etmeyin, sakin bir şekilde olası sorunları çözmeye çalışın. Her şekilde bu güçlü Mars etkisi ile her türlü krizin ve sorunun üstesinden çok rahat bir şekilde gelebileceksiniz. Yalnız bu dönem görünmez kazalara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Sağlık harcamaları da bu süreçte biraz artabilir. 8. ev ameliyatlar ile ilgilidir, belki bu süreçte bir süredir ertelediğiniz ve görmezden gelmeye çalıştığınız bir takım sağlıkla ilgili konulara eğilmeniz gerekebilir veya ertelediğiniz operasyonları yaptırmak isteyebilirsiniz.