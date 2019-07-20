Başak – 22 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

22 Temmuz haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta hem Güneş hem de Venüs Aslan burcuna geçiş yapacaklar. Güneş'in Aslan burcuna geçişi ile beraber sizleri bir geri çekilme, kendi kabuğuna dönme, sosyalleşmek istememe, dinlenme süreci bekliyor. Bu pek tabi iyimser bir yaklaşımla söylenebilecek olanlar ama asıl etkisi şu da olacaktır.

Olaylar kontrolünüz altından çıkabilir, panik yapmayın. Bir takım dedikodular, söylentiler, arka planda dönen oyunlar ortaya çıkabilir ve pek tabi bu sizleri biraz üzebilir. Yine sağlığınıza özellikle güneş yanıklarına dikkat etmekte fayda var. Bu hafta Venüs de Aslan burcuna geçiş yapıyor ve 21 Ağustos’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu tarihe kadar ilişkisi olanlar için aslında bu bir krizin işaretidir. Partnerinizle anlaşmakta zorlanabilir, kıskançlık, elde olmayan koşullar yüzünden aranıza türlü gerginlikler girebilir. Yalnız olanlar hayatlarında bir ilişkiye daha çok ihtiyacı olduğu konusunda yakınmalar artabilir, duygusal anlamda hassas ve alıngan davranabilirsiniz. İlişkilerinizi gizlilik içinde yürütebilirsiniz, kimseyle paylaşmak istemeyebilirsiniz. Bir diğer olası etkisi de cinsel yolla bulaşan rahatsızlıklara karşı dikkatli olmakta yarar var. Bu yüzden özellikle günü birlik ilişkilerde ekstra dikkat etmeniz gerekiyor. Tabii ki genel olarak sağlıkla ilgili konularda özellikle bağırsaklarınız hassaslaşabilir.