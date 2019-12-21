Başak – 23 Aralık Haftalık Burç Yorumu

23 Aralık haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Oğlak burcunda Jüpiter etkili bir Güneş Tutulması meydana gelecek. 5. aşk evinizde gerçekleşecek olan bu tutulma ile, eğer hayatınızda biri yok ise aşk kapınızı aralık bırakmanızda fayda var. Bu tutulma zamanı eğer hayatınızda biri var ise flört olarak onunla ilişkinizi ciddi bir boyuta sevgili olma yoluna taşıyıp taşımayacağınıza karar verebilirsiniz. Yeni hobiler edinebilirsiniz.

Tutulma zamanı gökyüzünde Jüpiter ile Uranüs arasında harika bir görünüm oluşacak. Bu ikili büyük fırsat ve şanslarla ilgilidir. Fırsatların sizi yakalayacağı konular; çocuk, hamilelik, aşk, yurt dışı ile ilgili işler, eğitim, seyahat, yayıncılıkla ilgili konular olacaktır. Bu konularda büyük gelişmeler, şanslar kapınızda olacak. Bazılarınız bu tutulma etkisi ile üne ve kariyer anlamında büyük başarılar elde edebilir, bazılarınız ise hobileriniz üzerinden para kazanabileceğiniz şahane fırsatlar elde edebilirsiniz.