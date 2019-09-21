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Başak – 23 Eylül Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Başak – 23 Eylül Haftalık Burç Yorumu

23 Eylül haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?
Eylül 21, 2019
Başak – 23 Eylül Haftalık Burç Yorumu
23 Eylül haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta hem Güneş Terazi burcuna geçecek hem de Terazi burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Güneş'in de Terazi burcuna geçmesi ile beraber bir aylık süreçte odak noktanız; iletişim konularınızı yönlendirebileceğiniz alanlar, finansal konular, kazançlar, alım satım işleri, bütçe ile ilgili işler üzerine olabilecektir.

Bu hafta Terazi burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Yeni Ay zamanı para ile ilgili önemli görüşmelerinizi erteleyip, Ekim ayının ilk haftasına bırakmanızda yarar var. Bu Yeni Ay’ın biraz gergin etkileri var, size yapılacak olan ödemelerde gecikmeler gündeme gelebilir, özellikle freelance çalışıyorsanız, ödemenizi almakta zorlanabilir veya maaş zamanı biraz gecikebilir. Size yeni iş teklifleri de sunulabilir fakat koşulları iyileştirilebilir olması için gücünüzü ortaya koymanız gerekebilir.

Bu Yeni Ay, sizlerin finansal konularınızın üstüne adeta projeksiyon tutacak. Özellikle finansal konularla ilgili güzel ve keyifli haberler alabilirsiniz. Yaptığınız, uğraştığınız iş ile ilgili yeni kazanç kapıları, yeni projelerle karşılaşabilirsiniz. Yalnız bu Yeni Ay sizlerin iş yükünü biraz daha arttırabilir, yeni görev ve sorumluluklar alabilirsiniz. Bu Yeni Ay, sadece parasal anlamda değil, sahip olduğunuz eşyalarınızla ilgili de olacaktır. Bir süredir almayı planladığınız yüklü meblağlı bir şey için atılım yapabilirsiniz.

Burç Yorumları

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