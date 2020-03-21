Başak – 23 Mart Haftalık Burç Yorumu

23 Mart haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Koç burcunda Şironyen bir Yeni Ay meydana gelecek. Başkalarına ait kazançlar, miras, ortaklaşa kazanımlar, çok çaba sarf etmeden elde edilecek olan gelirler, kredi, borç, alacak, verecek ilişkileri, ölüm, kayıplar, burs, sigorta primleri gibi konular bu Yeni Ay’ın ana konusu olacaktır. Bu konularla ilgili bilgi ve iletişim hızı artabilir.

Yeni Ay zamanı özellikle boşanma ile ilgili durumlarda nafakaya ilişkin özellikle güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yalnız harcamalarınızı biraz denetim altına almakta fayda var. Eşinizden veya ortağınızdan finansal anlamda destek görebileceksiniz. Para geldiği gibi gider ve bu gider yerleri genelde sizlerin borçları ile ilgili olacaktır. Hayatınızda önemli bir gediği kapatabilirsiniz. Yeni Ay’ın yöneticisi Mars, Plüton ile beraber olacak. Öncelikle aşk diyelim, sanırım bu sefer size aşk geliyor ama bu o kadar kolay olmayacak. Ya libido seviyesi oldukça yüksek olabilir veya normal bir tanışma değil de, bir gerginliğin akabinde olabilecek bir aşka işaret etmekte. Eğer özel hayatınıza ilişkin rekabete dayalı bir durum varsa, galibi rahatlıkla siz olabileceksiniz. Eğer çocuk sahibi olmak gibi bir planınız varsa valla bu hafta var gücünüzle çalışın bu konuda, hatta ekstra mesaiye bile kalabilirsiniz bana sorarsanız. Bir de özel hayatınızda olan olası bir sorunu, sevginin gücü ile dönüştürebilir ve rahatlıkla çözebilirsiniz. Eğer işiniz yaratıcılık, sahne gibi bir iş ise, güçlü kişilerin desteği sayesinde güzel bir iş imkanı da yakalayabilirsiniz.