Başak – 23 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

23 Temmuz haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu haftanın en önemli gündem maddesi Kova burcunda meydana gelecek olan Marsyen Ay Tutulması olacak. Tutulmanın odaklanacağı konular sağlığınız, günlük zorunlu yaptığınız aktiviteler, iş ortamınız, iş arkadaşlarınızla olan ilişkiler gündemde olacaktır.

Öncelikle yeni iş projeleri gündeme gelebilir, iş bağlantıları kurabilir, iş konusunda harika destekler alabilirsiniz. Çalıştığınız iş ortamınızın organizasyonel yapısında bir değişiklik olabilir ve size sürpriz bir konum teklifi gelebilir. Çalıştığınız iş yerinin lokasyonunda da değişiklikler olabilir. İş ortamınızda kullanmak üzere yeni elektronik aletler alabilir, bilgisayarlarınızı değiştirebilirsiniz. Belki de bu tutulma ile bir çok işinizi çok hızlı bir şekilde halledecek bir yardımcı veya çalışanda alabilirsiniz. Sağlığınızla ile ilgili kontrollerden geçebilir, beslenmenize dikkat edebilir, hayatınızı sağlık anlamında yeniden düzenlemeniz gerekebilir. Bu tutulma zamanı belki kullandığınız bir ilacı değiştirebilir ya da doktorunuzu değiştirebilirsiniz. Eğer ki sizin yardımlarınız var ise yaptığınız işte, onunla ilgili skandal gelişmeler söz konusu olabilir, onunla aranız birden açılabilir, ciddi boyutta tartışma içine girebilirsiniz. Veya bu birlikte çalıştığınız ve güvendiğiniz bir iş arkadaşınızla aranızda da geçebilir.

Yasal konular, uluslararası ilişkiler, ticari ilişkileriniz, yurt dışı işleri, vize ve pasaport işleri, üniversite ile ilgili işlerde istikrarı yakalamak zor olabilir. Bu konularda beklenmedik, yorucu, stresli, skandal durumlarla karşılaşabilirsiniz. Sağlıkla ilgili konularda, özellikle tansiyon ve kan dolaşım sisteminize dikkat edin! Bedeninizi aşırı yormayın, uyku düzeninize ve beslenme düzeninize dikkat edin!