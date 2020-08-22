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Başak – 24 Ağustos Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Başak – 24 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

24 Ağustos haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?
Ağustos 22, 2020
Başak – 24 Ağustos Haftalık Burç Yorumu
24 Ağustos haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Mars ile Satürn arasındaki gergin görünümle başlıyoruz. Mars ile Satürn’ün sert etkileşimi özellikle arkadaşlıklar, sosyal ilişkiler, dostluk ilişkiler, finans, para, mali durumlar, borçlar, krediler, ödemeler, vergiler, banka işlerinde problemler, sıkıntılar, kötü şans, kriz gibi durumlara işaret etmekte.

Arkadaşlarınızla aranız açılabilir, dostluk ilişkileriniz testten geçebilir, mali anlamda çekmeyi planladığınız krediniz reddedilebilir, ödemeleriniz gecikebilir açıkçası. Bu hafta Venüs ile Neptün arasında da uyumlu bir etkileşim olacak. Arkadaşlarınız ve dostlarınız arasında çok önemli yardımlaşma ve destek temaları ön plana çıkabilecektir. Özellikle psikolojik anlamda birbirinize destek olmanız ve her an yardıma hazır olmanız gerekebilir. Eğer bir ilişkiniz varsa, bu hafta romantik planlar yapmak, mum ışığında yemek, ayı postunda şarap ya da sizin hayal gücünüz neye yetiyorsa yapmak için uygundur. Venüs ile Plüton etkileşimi ile de eğer özel hayatınızda kimse yoksa bu hafta flörtler, yakınlaşmalar söz konusu olabilecektir. Özellikle arkadaşlarınız sizler için çöpçatanlık yapabilirler. Hayatınızda biri varsa yalnız durum biraz karışık, gereksiz gerginliklere, tartışmalardan uzak durmanızda yarar var.

Burç Yorumları

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Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
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