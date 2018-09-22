Başak – 24 Eylül Haftalık Burç Yorumu

24 Eylül haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Koç burcunda Şironyen bir Dolunay meydana gelecek. Başkalarına ait kazançlar, miras, ortaklaşa kazanımlar, çok çaba sarf etmeden elde edilecek olan gelirler, kredi, borç, alacak ve verecek ilişkileri, ölüm, kayıplar, burs, sigorta primleri..vb konular bu Dolunay’ın ana konusu olacaktır. Bu konularla ilgili bilgi, iletişim hızı artabilir.

Dolunay zamanı özellikle boşanma ile ilgili durumlarda nafakaya ilişkin güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yalnız harcamalarınızı biraz denetim almakta fayda var. Eşinizden veya ortağınızdan finansal anlamda destek görebileceksiniz. Para geldiği gibi gider ve bu gider yerleri genelde sizlerin borçları ile ilgili olacaktır. Hayatınızda önemli bir gediği kapatabilirsiniz. Dolunay sürecinde Şiron, Merkür, Satürn arasında da zorlu bir görünüm meydana gelecek. Kişisel kazançlarınız pek de keyifli değil hafta boyunca. Parasal konularla kiminle nasıl konuştuğunuza ve iletişim kurduğunuza dikkat etmenizde fayda var. Doğru kurulamayan iletişim size para kaybettirebilir. Parasal konularda kimsenin kalbini de kırmamaya özen gösterin.

Hafta boyunca özel hayatınızda güvenle ilgili sıkıntılar oluşabilir. Ya da beğendiğiniz biri vardır ona yakınlaşmak istersiniz ama istediğiniz sonucu alamayabilirsiniz. Özel hayatınızla genel olarak işler pek de istediğiniz gibi gitmeyebilir. Hafta boyunca yatırım yapmak, risk almak için de uygun değildir. Yaratıcılığınızı kaybetmiş hissedebilirsiniz. Varsa çocuklarınızla ilgili sorumluluklar artabilir veya onlarla ilgili olumsuz bir takım durumlarla özellikle de eğitimle ilgili problemlerle uğraşmanız gerekebilir.