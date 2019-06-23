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Başak – 24 Haziran Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Başak – 24 Haziran Haftalık Burç Yorumu

24 Haziran haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?
Haziran 23, 2019
Başak – 24 Haziran Haftalık Burç Yorumu
24 Haziran haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Venüs ile Neptün'ün sert kontağı ile başlıyoruz. Neptün/Venüs sert etkileşimi ile aile içinde özellikle kadın figürlerle ilişkilerde hayal kırıklığı yaşayabilir, üzülebilirsiniz. İlişkiler arenasında da istekleriniz tam olarak karşılanmayabilir.

Merkür de bu hafta Aslan burcuna geçiş yapacak ve ileri hareketi, geri hareketi derken 29 Ağustos’a kadar bu burçta seyahat edecek. İletişimle ilgili sıkıntılar, problemler, iletişim kazaları sık sık gündeme gelebilir. İletişim araçlarınız birden arıza verebilir, bilgisayarınızın güç düğmesi veya telefonunuzun tuş takımı ile ilgili sıkıntılar oluşabilir.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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