Başak – 24 Şubat Haftalık Burç Yorumu

24 Şubat haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Balık burcundaki Yeni Ay ile başlıyoruz. Yuva, aile, yer değiştirme, taşınma koşulları ile ilgili beklenmedik, ani, sürpriz gelişmeler yaşanabilir. İlişkilerle ilgili stresli zamanlar dikkat. Bırakılması gereken bir takım temalar olduğunu göstermekte. Bu ilişki ve ortaklıklardaki aynı devam alışkanlıklar olabilir, tavır ve davranışlar olabilir ya da en kötü ihtimalle ilişki veya ortağın kendisi olabilir.

Bu dönem atacağınız imzalara, vereceğiniz sözlere, kuracağınız ortaklıklarda daha temkinli olmanızı öneririm. Koşulların ve şartların her an değişebileceğine karşı hazırlıklı olmalısınız. Bu dönemde evlilik, uzun ilişkiniz veya ortaklıkla ilgili yeni kararlar almak kalıcı değişimleri hayata geçirmek söz konusu olacaktır. Bu hafta Venüs ile Plüton arasında da gergin bir görünüm oluşacak. Özel hayatınızdaki kişiye karşı takıntılı davranışlardan uzak durmalı, rastgele cinsel yaşamdan uzak durmalı, varsa çocuklarınıza karşı daha sakin ve anlayışlı olmanızda fayda var. Bu hafta yeni birileri ile tanışabilirsiniz, yalnız kalbinizi açacağınız kişiyi dikkatli seçmelisiniz. Size gelecek işaretleri yanlış değerlendirmemelisiniz. Paranızı borsa ya da şans oyunlarında çarçur etmemeye de özen gösterin. Bu hafta biraz daha hobilerinize yönelmeli, hayatın keyifli yanlarını daha çok görmeye özen göstermenizde yarar var.