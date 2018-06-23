Başak – 25 Haziran Haftalık Burç Yorumu

25 Haziran haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Mars'ın geri hareketinin etkileri ile başlıyoruz arkadaşlar, 28 Ağustos’a kadar da devam edecek. Mars haritanızın 6. evinde geri gidecek, Mars’ın geri gidiş zamanı enerjinin düştüğü, harekete geçilmekte zorlanılan, bir iş için 3 birim enerji harcarken 10 birim enerji harcanılması gereken ve kişiyi tembelliğe itebilecek bir süreçtir.

6. ev astrolojide sağlıkla ilgili konular, iş ve çalışma ortamı, günlük angarya işler ve en önemlisi sağlıkla ilgili konularla ilgilidir. Bu gerileme sürecinde iş yerinde adeta bir şeylerin tıkandığını ve işlerin ilerleyemediğine şahit olabilirsiniz. İş değiştirme ve terfi beklentilerinizi bu zaman aralığında pek yüksek tutmamanızı önerebilirim. Birlikte çalıştığınız kişilerle sudan sebeplerden dolayı aranızda gerginlikler oluşabilir. Bu tarih aralığında özellikle önemli ameliyatlarınızı almamanızı tavsiye edebilirim. Sağlık evinizde gerileyecek olan Mars, ameliyatlarda problemler, yaraların çok geç iyileşmesi, tanı ve teşhiste problemler çıkartabilir ve bir diğer olası etkisi de kronik bir takım rahatsızlıklarınızın yeniden nüks etmesi olabilir. Ya da vücudunuzun savunma sistemi çok güçlü olmayabilir ve hastalıklara daha da açık olabilirsiniz. Merkür de bu hafta Aslan burcuna geçiş yapacak ve 6 Eylül’e kadar bu burçta seyahat edecek. iletişimle ilgili sıkıntılar, problemler, iletişim kazaları sık sık gündeme gelebilir. İletişim araçlarınız birden arıza verebilir, bilgisayarınızın güç düğmesi veya telefonunuzun tuş takımı ile ilgili sıkıntılar oluşabilir.

Bu hafta son olarak Oğlak burcunda Dolunay meydana gelecek arkadaşlar. 5. aşk evinizde gerçekleşecek olan bu Dolunay, eğer ki hayatınızda biri yok ise aşk kapınızı aralık bırakmanızda fayda var. Bu Dolunay zamanı eğer hayatınızda biri var ise flört olarak onunla ilişkinizi ciddi bir boyuta sevgili olma yoluna taşıyıp taşımayacağınıza karar verebilirsiniz. Yeni hobiler edinebilirsiniz. Çocuk sahibi olmayı düşünenler bu Dolunay zamanı girişimlerde bulunabilirler, çocuk sahibi olanlar onların bir başarısı veya bir iş bitirişi ile ilgili bir mutluluk yaşayabilirler.