Başak – 25 Kasım Haftalık Burç Yorumu

25 Kasım haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Venüs Oğlak burcuna geçiş yapacak ve 20 Aralık’a kadar bu burçta seyahat edecek. Sizlerin aşk dönemi başladı, yalnızsanız eğer size hem keyif verecek hem de romantik bir ilişki ile her an karşılaşabilirsiniz. Bunun yanı sıra yeni hobiler edinebilir, yaşamın keyif verici yanları ile daha çok haşır neşir olabilirsiniz.



Bu süreçte hayattan ölçüyü çok da fazla kaçırmadan daha çok keyif alacağınız, daha çok neşeleneceğiniz, daha çok güleceğiniz bir süreç olacak. İpin ucunu kaçırmamaya özen gösterin, hele ki özel hayatınızda. Herkesin peşinden koşan garip bir çapkına dönüşmeyin. Bu dönem çocuk sahibi olmak için de uygundur. Veya varsa çocuğunuzun hayatına ilişkin sizi sevindirecek gelişmeler de söz konusu olabilir.

Bu hafta 4. derece Yay burcunda bir Yeni Ay meydana gelecek. Yeni Ay 4. evinizde gerçekleşiyor, geleceğe yönelik hedefler ve planlar, aile, ev, yerleşim, emlak, aile hayatı, yaşamın kökleri, aile büyükleri bu yeni ayın ana konusu içinde yer alacaktır. Bu Yeni Ay zamanı uzun süredir beklediğiniz ve hayalini kurduğunuz eve geçmek için fırsat yakalayabilirsiniz, işiniz için evinizi değiştirmeniz gerekebilir. Aile içinde geçmişe ait bir takım konular yeniden su yüzüne çıkabilir ve irdelenebilir. Bu Yeni Ay zamanı, ortak bir kararla biri ile eve geçebilir, taşınabilir veya risk alarak ev almak için kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Ya da evinizi güzelleştirmek için kolları sıvayabilirsiniz, evinize mevsimine uygun çiçekler ve bitkiler alabilir, yabancı kaynaklarda gördüğünüz yeni bir objeyi satın alabilir, evinizin pencere ve kapılarını yaptırabilir, onarabilirsiniz. Bu hafta evinizde misafir pek eksik olmayacak gibi, özellikle bu misafirler şehir dışından ya da ülke dışından kimseler olabilir. Spor yapmak için pek zamanınız olmuyorsa, bunun için salonlara gitmek veya yürüyüşler yapmak için, sporu evinize taşıyabilirsiniz. Evinize yeni spor aletleri, yürüyüş bantları alabilir, sporla ilgili yayınlar, kitaplar, CD’ler belki de bir pilates topu alabilirsiniz.