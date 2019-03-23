Başak – 25 Mart Haftalık Burç Yorumu

25 Mart haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Venüs Balık burcuna geçiş yapacak ve 20 Nisan’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu dönemde ilişkiler, ortaklıklar, evlilik, partner ilişkileri adına keyifli ve de şanslı bir sürece giriş yapıyorsunuz. Bazılarınız evlenmek üzere adımlar atmaya başlarken, bazılarınız ise sağlam temelli ilişkileri hayatınıza çekebilirsiniz.

Çevrenizdeki kişilerden genel anlamda olumlu destekler ve yardımlar alabileceksiniz. İlişkilerdeki olası sorunları çözmek için de Venüs'ün bu geçişi size destek olabilecektir. İlişkilerde uyum, ahenk yakalamak çok daha kolay olacaktır. Bu dönem olası çatışmalar, kavgalar, problemler çok da fazla büyümeden tatlıya bağlanabileceğine işaret etmektedir. İlişkilerde romantik bir hava hakim olacaktır daha çok. Parasal konularda güzel anlaşmalar yapabilir, yurt dışı bağlantılı işler, müşteriler karşınıza çıkabilir, karşı iş görüşmeleri yapabilirsiniz.

Bu hafta Mars da İkizler burcuna geçiş yapıyor ve 16 Mayıs’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu tarihe kadar Mars iş ve kariyerinize ilişkin konularda motivasyon, hareket, enerji ve yanında da eşantiyon olarak stres ve mücadelede getirecektir. Yöneticilerinize bol bol didişecek ama genelde mücadeleyi kazanan siz olacaksınız. İş hayatınızla ilgili daha çok efor sarf etmeniz gerekecek, mücadele vereceğiniz alan bu konular olacak.