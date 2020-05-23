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Başak – 25 Mayıs Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Başak – 25 Mayıs Haftalık Burç Yorumu

25 Mayıs haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?
Mayıs 23, 2020
Başak – 25 Mayıs Haftalık Burç Yorumu
25 Mayıs haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Merkür, Yengeç burcuna geçiş yapacak. İleri ve geri hareketi derken 5 Ağustos’a kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Yengeç burcuna geçişi ile birlikte arkadaşlarınızla ve sosyal çevrenizle ilgili daha çok iletişim ve bilgi alışverişi içinde olacağını gösteriyor.

Yeni tanışmalar ve yeni arkadaşlıklar kurulabilir bu süreç içinde. Bu konularla ilgili karar vermeniz gereken durumlarda mantıklı değil daha çok duygusal kararlar vermeye daha yatkın olacaksınız. Önemli bir arkadaşınızın ailevi konuları üzerine kafa patlatmak durumunda da kalabilirsiniz. Fikirleriniz ve düşünceleriniz ile arkadaşlarınızın dikkatini çekeceksiniz. İş hayatınızdan kazandığınız paraları arttırmaya yönelik fikirleriniz olabilir ve bunları uygulamaya sokabilirsiniz. İçinde yaşadığınız topluma faydalı olacak fikirler geliştirebilir, uygulamaya sokabilirsiniz.

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İkizler
Yengeç
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