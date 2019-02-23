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Başak – 25 Şubat Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Başak – 25 Şubat Haftalık Burç Yorumu

25 Şubat haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?
Şubat 23, 2019
Başak – 25 Şubat Haftalık Burç Yorumu
25 Şubat haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Venüs/Uranüs etkileşimi ile de aşk sezonunuz açılmış oluyor, ilginç karşılaşmalar olabilir. Bu hafta özelikle çıkacağınız seyahatlerde minik kaçamaklar yapabilirsiniz. Bu hafta size keyif verecek konulara yönelmeli, yaşamdan daha çok zevk alacağınız konulara yönelmelisiniz.

Akabinde Venüs Kova burcuna geçiş yapacak. İş ve çalışma ortamınızda size keyif verecek bir takım düzenlemeler gelebilir. Elinizi attığınız işler daha hızlı bir şekilde çözümlenmeye başlayabilir, iş ortamınızda kullanabileceğiniz yeni elektronik aygıtlar alabilirsiniz, ofisinizi düzenleyebilir, yenileyebilirsiniz. Günlük angarya gibi gözüken işlerinizi halletmenin eğlenceli ve yaratıcı yollarını bulabilirsiniz. Yine sağlığınızı ilgilendiren konularda genel anlamda destekleyici etkiler devrede olacak. Bunun yanı sıra fiziksel olarak güzelleşmek için uzman yardımı ile diyete başlayabilir, bir trainer ile spora başlayabilirsiniz. Venüs 27 Mart’a kadar bu burçta seyahat edecek.

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