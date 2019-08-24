Başak – 26 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

26 Ağustos haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftanın geneli gökyüzündeki Mars ile Uranüs arasındaki etkileşim ile geçecek. Lütfen illegal her türlü şeyden uzak durun. Trafikte dikkat edin, uzun yola çıkacaksınız arabanızın bakım ve muayenesini yaptırın, öyle çıkın. Bu hafta hayata karşı biraz daha isyankar, asi bir tavır içinde olabilirsiniz.

Akrabalarınızla beklenmedik tartışmalar da söz konusu olabilir. Bu hafta sakinliğinizi korumanızı, düşünmeden harekete geçmemenizi tavsiye ederim. Yurt dışı, uluslar arası işler, yüksek eğitim, yabancıları ilgilendiren konularda sıra dışı, sürpriz ama sizi sevindirecek bir gelişme olabileceğine işaret etmekte. Enerjinizi yabancılar, yurt dışı ile ilgili konulara, eğitime, akrabalarınıza kanalize edebilirsiniz. Mars da burcunuzda olduğundan, her zamankinden çok daha hareketli, girişken, motivasyonunuz oldukça yüksek olacak. Yalnız minik kazalara, çarpmalara, düşmelere, kesiklere, yanıklara dikkat etmenizde fayda var.

Bu hafta Merkür Başak burcuna geçiş yapacak ve 14 Eylül’e kadar bu burçta seyahat edecek. İletişim faaliyetleri hızlanacak, çok daha fazla iletişim odaklı olmaya başlayacaksınız. Yeni başlangıçlar yapabileceksiniz. Bu eğitimle ilgili olabilir, yani anlaşmalarla ilgili de olabilir. Yeni şeyler okumak, araştırmak için harika zamanlar. Alacağınız haberler genel anlamda tatmin edici olacaktır. İletişim yeteneklerinizi çok daha rahat bir şekilde ortaya koyacak, kendinizi net ve rahat bir şekilde ifade edebileceksiniz. Önemli belgelerin imzalanması, önemli görüşmeler yapmak için uygun zamanlar olacaktır. Fakat daha eleştirel, titiz, mükemmeliyetçi olacak, beğeni çıtanızda ciddi bir yükseliş olacak. Biraz sadece bu dönem bir şeyleri eleştirirken özellikle eleştirinin dilini ve dozajını iyi ayarlayın. Merkür sizi daha esprili, daha güler yüzlü bir hale sokacaktır. Birden çok iş ile aynı anda uğraşacak ve bitirmeye çalışacaksınız. Size aynı zamanda muazzam bir pratiklikte katacaktır.

Bu hafta işin içinde 5 gezegenin Başak burcunda olduğu bir Yeni Ay meydana gelecek. Bu Yeni Ay, kişisel hayat hedefleriniz, kimliğiniz, amaç duygunuz, sağlığınız, fiziksel koşullarınızı ilgilendiren alanda meydana gelecek. Öncelikle iyi haberle başlayalım, Yeni Ay’dan hemen sonra diyete başlayabilir ve hızla kilo verebilirsiniz. Hayatınıza çeki düzen vermek, kendinizi toparlamak, yeni kararlar almak, yarım kalan işlerinizi bitirmek, fiziksel olarak yeni bir şeyler denemek için destekleyici olacaktır.