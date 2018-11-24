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Başak – 26 Kasım Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Başak – 26 Kasım Haftalık Burç Yorumu

26 Kasım haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?
Kasım 24, 2018
Başak – 26 Kasım Haftalık Burç Yorumu
26 Kasım haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Güneş ile Jüpiter'in birlikteliği ile başlıyoruz. Ev alabilir, sizi mutlu edecek bir gayrimenkulsel bir gelişme yaşayabilirsiniz. Ailenizle ilgili konularda da fırsatlar, şanslar sizleri bekliyor olacak. Mülk alım veya satım işlerinde de şansınız oldukça yaver gidecektir.

Bu hafta Venüs Akrep burcuna geçecek ve 7 Ocak tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Venüs  Akrep burcunda çok da rahat ettiği bir yerleşimde değil açıkçası. Fikirlerinizde daha inatçı olabilirsiniz. Yakın çevre ve komşularınız ve kardeşleriniz üzerinde hakimiyet kurma isteğiniz artabilir. Türlü yolculuk planları yapabilir, yakın yerlere seyahatler gerçekleşebilir, bazıları akraba yanına ziyaret şeklinde hayatınıza nüks edebilir. Bazılarınız ise, kendini yazıya verebilir, tüm iletişim araçları aktif iletişim içinde olacakları oldukça yoğun bir süreç bekliyor olacak.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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