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Başak – 27 Mayıs Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Başak – 27 Mayıs Haftalık Burç Yorumu

27 Mayıs haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?
Mayıs 25, 2019
Başak – 27 Mayıs Haftalık Burç Yorumu
27 Mayıs haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Merkür ile Neptün arasındaki sert kontak ile başlıyoruz. Bu hafta imza atmak, ortaklık başlatmak için çok uygun bir hafta olmayabilir, genel anlamda yanıltıcı ve hayal kırıklığı yaratabilir, dikkatli olmakta yarar var. Ev içinde su tesisatı ile ilgili minik sorunlarda oluşabilir.

Venüs ile Satürn arasında da olumlu bir görünüm oluşacak. Yurt dışı ile ilgili işleriniz, eğitim, yabancılarla ilgili konularda olası sorunların üstesinden rahatlıkla gelebileceksiniz. Bir de bu hafta size iyi gelecek, kendinizi iyi hisssetmeninize yardımcı olacak bir seyahat organize edebilir, felsefe, din..vb konular üzerinde araştırmalar, çalışmalar yapabilirsiniz. Bu hafta biraz daha bencil olup, sizlere iyi gelen hobilerinize yönelin, kendinize zaman ayırın, kendiniz için daha çok bir şeyler yapabilirsiniz. Keza hobi sayılacak konulara yönelebilir, kursa veya seminerlere de katılabilirsiniz.

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İkizler
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