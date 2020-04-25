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Başak – 27 Nisan Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Başak – 27 Nisan Haftalık Burç Yorumu

27 Nisan haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?
Nisan 25, 2020
Başak – 27 Nisan Haftalık Burç Yorumu
27 Nisan haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Merkür, Boğa burcuna geçiş yapacak ve 12 Mayıs’a kadar bu burçta seyahat edecek. Uluslararası ilişkilerde ve hukuksal konularda anlaşmalar, sözleşmeler gündeme gelebilir. Yabancı uyruklu kişilerle veya yabancılarla daha çok iletişim içine girebilirsiniz.

Yurt dışı için seyahat planları yapabilir, turları araştırabilirsiniz mesela. Tabii pandemi sürecinden sonra için planlardan bahsediyorum. Mevki ve statü sahibi önemli kişilerden fikirsel anlamda güzel destekler gelebileceği bu hafta, eğitim gibi konularda sizler için destekleyici olacaktır. Yeni bir şeyler öğrenmek, araştırmak yapmak ve ufkunuzu genişletmek için harika bir zaman diliminde olacaksınız. Uzaktan online eğitimlere başlayabilir, yeni diller öğrenebilirsiniz. Belki de bu süreçte dinler hakkında da araştırmalar yapabilir, bilginiz bilgi katabilirsiniz. Bu dönem göreceğiniz rüyalar sizleri daha çok etkileyebilir, özel anlam ve semboller içerebilir.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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