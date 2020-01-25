Başak – 27 Ocak Haftalık Burç Yorumu

27 Ocak haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Mars ile Neptün arasında gergin bir görünüm meydana gelecek. Hem özel hayatınızda hem de aile içinde gereksiz tartışmalardan uzak durmanızda yarar var, aldanmalar, hayal kırıklıkları, boşuna enerjinizi sarf ettiğinizi düşünebilirsiniz. Evinizde, yaşadığınız alanda su ile ilgili sıkıntılar da söz konusu olabilir, tesisatla ilintili sorunlar meydana gelebilir.

Bu hafta Venüs ve Neptün birlikte hareket edecekler. Venüs-Neptün etkileşimi ile varsa partneriniz veya ortağınızla beraber seyahat planlayabilirsiniz. Partnerinizle aranızda hoş, duygusal yazışmalar söz konusu olabilir, ortağınızla yaratıcılık gerektiren, sanatsal bir takım işlere girişebilirsiniz de. Eğer hayatınızda biri yoksa, yakın çevrenizin, komşularınızın, kardeşlerinizin, yakın akrabalarınızın sizin için çöpçatanlık yapmasına izin vermelisiniz. Eğer yazım alanında yetenekleriniz varsa bu hafta ilham perileri yanınızda olabilir sürekli yazabilir, yeni projelere başlayabilir, yeni bir kitaba başlayabilirsiniz mesela. Partner veya ortağınızdan size karşı güzel bir sürprizle karşılaşabilirsiniz. Partnerinizle romantik zamanlar geçirmek, birlikte seyahate çıkmak için harika bir dönem. Partner veya ortağınızla aranızda karşılıksız büyük bir yardım ve destek söz konusu olabilecek, olası ilişkilerinizde veya ortaklıklarınızda sorun varsa, bunu rahat bir şekilde aşabileceksiniz. Her ne kadar Mars ile Neptün arasındaki gerginlik özel hayatta krizlere neden olsa da, Venüs ile Neptün bu krizleri yumuşatacaktır.