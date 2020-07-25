Başak – 27 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

27 Temmuz haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Merkür ile Plüton arasında zorlu bir görünüm olacak. Kazançlar, para, özel hayat, sosyal ilişkiler üçgeninde kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. Özellikle arkadaşlarınızla ortak yatırımlar, ortak işler, ofis açmak, şirket kuracak olanlar daha temkinli gitmelerinde fayda var.

Sosyal çevreniz ve arkadaşlık ilişkileriniz gergin bir hat üzerinde olacak. Ani sert çıkışlar sizleri zor duruma sokabilir. İş hayatından kazandığınız gelirlerle ilgili minik problemler yaşayabilirsiniz. Libidonuz artabilir, özel yaşamınız, aşk hayatınız için daha fazla mücadele, efor sarf etmeniz gerekebilir. Hayatınızdaki kişi ile meydan okuma noktasına gelebilirsiniz. Spor yapanlar, bu hafta vücudunuzu çok fazla zorlamamaya dikkat edin. Riskli aktivitelerden ve girişimlerden bir süreliğine uzak durmakta yarar var. Hayatınızda bazı şeyleri kontrol altında tutmaya çalışırken, dikkat edin dengenizi kaybetmeyin.