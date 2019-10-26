Başak – 28 Ekim Haftalık Burç Yorumu

28 Ekim haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya akrep burcundaki Uranüsyen Yeni Ay ile başlıyoruz. İletişim, yakın çevre, kardeşler bu Yeni Ay’ın konuları. Kardeşleriniz ile bir araya gelebilir, bir soruna çözüm bulabilirsiniz. Kısa bir yolculuğa çıkabilir, yeni bir konuyu araştırmaya başlayabilir, daha meraklı olabilir ve her zamankinden daha fazla okumanız veya konuşmanız gerekebilir. Bir takım gerçekleri açığa çıkartmak için çaba sarf edebilirsiniz.

Güneş ve Uranüs etkileşimi, sizleri hiç hesapta olmayan bir yolculuğa çıkarabilir. Sanatsal konulara ilginiz var ise bununla ilgili bir eğitime başlayabilirsiniz. Ya da hiç hesapta olmayan ani bir yolculuğa çıkarabilirsiniz. Eğer kitap çıkarmak istiyorsanız bu konuda destek olacak kimselerle bir araya gelmenize yardımcı olabilir. Bu hafta Venüs, Yay burcuna geçiş yapıyor ve 26 Kasım’a kadar da bu burçta seyahat edecek. Yuva, aile, yer değiştirme, taşınma, aile içi ilişkiler, tadilat gibi konularda Venüs'ten destek almaya başlıyorsunuz. Evinizi güzelleştirmek, dekore etmek, boya, badana gibi işlere girişmek için uygun zamanlar. Aile içi olası sorunlar için de abartılı davranışlar ve tepkilere mahal verilmediği takdirde barış ortamı yaratılabilecektir. Belki de bu Venüs döneminde yeni bir geçiş planları yapıp uygulamaya koyabilirsiniz.

Yine bu hafta Merkür Akrep burcunda geri hareketine başlıyor ve bu geri hareket 21 Kasım’a kadar devam edecek. Merkür geri hareketi, her türlü iletişim aracını kullanırken dikkatli olmanız konusunda uyarılarda bulunmakta. Yanlış kişilere, yanlış mesajlar, mailler gitsin istemezsiniz. Bilgi yanlışlıkları ortaya çıkabilir, bilgiler karışabilir. Bu etki aynı şekilde kardeşler ve komşularınızla ilişkilerde de aksaklıklar ve yanlış anlamalar oluşturabilir. Seyahat planları olanlar, seyahat öncesi ve bilet bavul kontrollerini dikkatli bir şekilde yapmalarını önerebilirim, yanınıza aldığınızı sandığınız bir şeyleri almadığınız için keyfiniz kaçabilir. Özelikle bu gerileme döneminin favorisi bavulların kaybolmasıdır. Bu yüzden bagaj fişinize sahip çıkınız ki sonradan zor duruma düşmeyin. Kısacası ne kadar iyi organize, o kadar iyi Merkür Retrosu. Merkür gerilerken başladığınız eğitimleri yarıda bırakabilir, okumaya başladığınız kitapları bitirmekte zorlanabilir veya içeriğini hemen unutabilirsiniz.