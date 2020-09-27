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Başak – 28 Eylül Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Başak – 28 Eylül Haftalık Burç Yorumu

28 Eylül haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?
Eylül 27, 2020
Başak – 28 Eylül Haftalık Burç Yorumu
28 Eylül haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Koç burcunun 9 derecesinde Şiron etkili bir dolunay meydana gelecek.

Başkalarına ait kazançlar, miras, ortaklaşa kazanımlar, çok çaba sarf etmeden elde edilecek olan gelirler, kredi, borç, alacak-verecek ilişkileri, ölüm, kayıplar, burs, sigorta primleri..vb konular bu dolunayın ana konusu olacaktır. Bu konularla ilgili bilgi-iletişim hızı artabilir. Dolunay zamanı özellikle boşanma ile ilgili durumlarda nafakaya ilişkin özellikle güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yalnız harcamalarınızı biraz denetim almakta fayda var. Eşinizden veya ortağınızdan finansal anlamda destek görebileceksiniz. Para geldiği gibi gider ve bu gider yerleri genelde sizlerin borçları ile ilgili olacaktır. Hayatınızda önemli bir gediği kapatabilirsiniz. Mars / Satürn sert etkileşimi  özellikle arkadaşlıklar, sosyal ilişkiler, dostluk ilişkiler, finans, para, mali durumlar, borçlar, krediler, ödemeler, vergiler, banka işlerinde problemler, sıkıntılar, kötü şans, kriz gibi durumlara işaret etmekte. Arkadaşlarınızla aranız açılabilir, dostluk ilişkileriniz testten geçebilir, mali anlamda çekmeyi planladığınız krediniz ret edilebilir, ödemeleriniz gecikebilir açıkçası.

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