Başak – 28 Ocak Haftalık Burç Yorumu

28 Ocak haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Mars ve Plüton kavga halinde olacaklar. Finansal anlamda risk almak, kredi çekmek için pek de uygun bir süreç değil. Para ile ilgili konular yüzünden lütfen birileri ile papaz olmayın, kavga etmeyin, köprüleri yıkmayın. Finans konuları yüzünden kafanız karışabilir, kararsız kalabilirsiniz.

Hesapta olmayan çok ani bir ödeme ile finans dengeniz bozulabilir de ya da para kaynaklarınızın biri sekteye uğrayabilir. Her ne şekilde olursa olsun Mars/Plüton gergin etkilere sahip, fakat sizin tutumunuz, olaylara çözüm mü getireceksiniz yoksa ortalığı daha mı çok alevlendireceksiniz önem taşıyacaktır. Venüs ve Uranüs etkileşim içinde olacaklar, beklenmedik ve sürpriz finansal fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Bu etki ile bir bankacının yaptığı hata ile hesabınızda çok yüklü miktarda para görebilirsiniz. Tabi bu işin espri kısmı. Ama bankacılık işlemlerinizde sürpriz gelişmeler yaşayabilir, ortaklaşa kazançlarınızı arttırabilecek fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.