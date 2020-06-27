Başak – 29 Haziran Haftalık Burç Yorumu

29 Haziran haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?

5 Temmuz’da 13. derece Oğlak burcunda bir Ay Tutulması meydana gelecek. Bu tutulmaya Uranüs de destekleyici bir görünümde olacak. 5. evinizde yani aşk evinizde gerçekleşecek olan bu tutulma ile eğer hayatınızda biri yok ise aşk kapınızı aralık bırakmanızda fayda var.

Bu tutulma zamanı eğer hayatınızda biri var ise flört olarak onunla ilişkinizi ciddi bir boyuta sevgili olma yoluna taşıyıp taşımayacağınıza karar verebilirsiniz. Yeni hobiler edinebilirsiniz. Uranüs'ün desteği ile yurt dışı, uluslararası işler, yabancılar, seyahatler, eğitim, sınav ile ilgili konularda olumlu sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yurt dışı seyahatleri organize edebilir, hayatı sorgulamanıza yardımcı olacak sürpriz seminerlere, eğitimlere katılabilirsiniz. Fakat tutulma esnasında Merkür geri harekette yani Retro olacak. Bu yüzden tutulma haftasında sosyal çevre, arkadaşlar ve dostlarınızla kurduğunuz iletişimde aksaklıklar, hatalar, yanlış anlaşılmalardan dolayı bazı sorunlar oluşabilir.