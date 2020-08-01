Başak – 3 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

3 Ağustos haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Kova burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay’a Uranüs sert etkili olacak. Önümüzdeki 10 günlük süreçte sağlığınızı ilgilendiren konularda biraz daha dikkatli olmalısınız. Özellikle baldırlar ve ayak bilekleri hassas olabilir. Birlikte çalıştığınız kişiler ile gerginliklerden kaçınmalı, yeni işler, yeni projeler gündeme gelebilir. İş ve çalışma ortamınızda kendinizi daha çok geliştirebilir, farklı zihin yapısında ki kişilerle önemli görüşmeler yapabilirsiniz. İşinizi yaparken interaktif medyayı, teknolojiyi, elektronik aletleri, sosyal paylaşım araçlarını ve interneti çok daha yoğun kullanabilirsiniz.

Öncelikle yeni iş projeleri gündeme gelebilir, iş bağlantıları kurabilir, iş konusunda harika destekler alabilirsiniz. Çalıştığınız iş ortamınızın organizasyonel yapısında bir değişiklik olabilir ve size sürpriz bir konum teklifi gelebilir. Çalıştığınız iş yerinin lokasyonunda da değişiklikler olabilir. İş ortamınızda kullanmak üzere yeni elektronik aletler alabilir, bilgisayarlarınızı değiştirebilirsiniz. Belki de bu Dolunay ile bir çok işinizi çok hızlı bir şekilde halledecek bir yardımcı veya çalışanda alabilirsiniz. Sağlığınızla ile ilgili kontrollerden geçebilir, beslenmenize dikkat edebilir, hayatınızı sağlık anlamında yeniden düzenlemeniz gerekebilir. Bu Dolunay zamanı belki kullandığınız bir ilacı değiştirebilir ya da doktorunuzu değiştirebilirsiniz. Eğer sizin yardımlarınız varsa yaptığınız işte, onunla ilgili skandal gelişmeler söz konusu olabilir. Onunla aranız birden açılabilir, ciddi boyutta tartışma içine girebilirsiniz. Veya bu birlikte çalıştığınız ve güvendiğiniz bir iş arkadaşınızla aranızda da geçebilir. Yasal konular, uluslararası ilişkiler, ticari ilişkileriniz, yurt dışı işleri, vize ve pasaport işleri, üniversite ile ilgili işlerde istikrarı yakalamak zor olabilir. Bu konularda beklenmedik, yorucu, stresli, skandal durumlarla karşılaşabilirsiniz. Sağlıkla ilgili konularda özellikle tansiyon ve kan dolaşım sisteminize dikkat edin! Bedeninizi aşırı yormayın, uyku düzeninize ve beslenme düzeninize dikkat edin!

Merkür bu hafta Aslan burcuna geçiş yapacak ve 20 Ağustosa kadar bu burçta seyahat edecek. İletişimle ilgili sıkıntılar, problemler, iletişim kazaları sık sık gündeme gelebilir. İletişim araçlarınız birden arıza verebilir, bilgisayarınızın güç düğmesi veya telefonunuzun tuş takımı ile ilgili sıkıntılar oluşabilir. Bu hafta Venüs de Yengeç burcuna geçiş yapacak ve 6 Eylül’e kadar bu burçta seyahat edecek. Bu tarihe kadar sizleri daha sosyal, hareketli bir süreç bekliyor olacak. Arkadaşlarınızla daha iyi ilişkiler kurabilir, davetler, organizasyonlar, önemli bir takım etkinliklere katılabilirsiniz. Hayatınıza çok seveceğiniz ve hızlı bir şeklide kabul edebileceğiniz yeni tanışmalar yaşayabilirsiniz