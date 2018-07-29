Başak – 30 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

30 Temmuz haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu haftanın en önemli gökyüzü etkileşimi Mars ile Uranüs arasında meydan gelecek olan zorlu görünüm olacaktır. Günlük angarya, yapılması gereken işler ve sorumluluklardan artık size gına gelebilir, sinirleriniz bozulabilir, üstünüze çokta vazife olmayan işleri artık üzerinizden atabilirsiniz.

Hafta boyunca sağlığınıza dikkat edin, özellikle kalp, dolaşım sistemi ve tansiyon gibi durumlara. İş ortamınızda, birlikte çalıştığınız kişilere karşı tahammülünüz azalabilir, hataları tolere edemeyebilirsiniz. İş ortamınızda, birlikte çalıştığınız kişilere karşı isyan edebilir, bir kaşık suda fırtına kopabilirsiniz. İstifa etmeyin, kimseyi tepelemeyin, özellikle de müşterilerinizi. Diğer yanda Merkür‘de Aslan burcunda geri hareket ediyor ve 20 Ağustos’a kadar sürecek bu geri hareket. Birileri arkanızdan dedikodunuzu yapabilir, hoş olmayan şeyler duyabilir veya konuşmalar size çarptırılarak gelebilir. Takılmayın, duymamış gibi yapın.