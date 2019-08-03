Başak – 5 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

5 Ağustos haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Güneş ile Jüpiter arasında güzel bit etkileşim meydana gelecek. Hem ev, yuva, aile, yerleşim, taşınmaz mallar konusunda hem de sağlık, psikolojik sağlık, bilinçaltı, ruhsal konular, bilinçlenme, hayatı ve evreni anlama, ruhsal çalışmalar, şifalanma ile ilgili konularda harika fırsat ve şanslar sunacaktır.

Mesela bu hafta sigara kullanıyorsanız eğer veya başka bir takım kötü alışkanlıkları geride bırakmak için harika bir hafta. Sizi ruhsal anlamda değiştirecek, iyi gelecek çalışmalar içine girebilirsiniz. Sağlıkla ilgili olası problemleriniz var ise rahatlıkla çözüm bulabileceksiniz. Buna psikolojik olanlarda dahil! Merkür de bu hafta Aslan burcuna geçiş yapacak ve ve 29 Ağustos’a kadar bu burçta seyahat edecek. İletişimle ilgili sıkıntılar, problemler, iletişim kazaları sık sık gündeme gelebilir. İletişim araçlarınız birden arıza verebilir, bilgisayarınızın güç düğmesi veya telefonunuzun tuş takımı ile ilgili sıkıntılar oluşabilir.