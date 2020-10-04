Başak – 5 Ekim Haftalık Burç Yorumu

5 Ekim haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Mars ve Plüton kavga halinde olacaklar. finansal anlamda risk almak, kredi çekmek için pekte uygun bir süreç değil.

Para ile ilgili konular yüzünden lütfen birileri ile papaz olmayın, kavga etmeyin, köprüleri yıkmayın. Finans konuları yüzünden kafanız karışabilir, kararsız kalabilirsiniz. Hesapta olmayan çok ani bir ödeme ile finans dengeniz bozulabilir de ya da para kaynaklarınızın biri sekteye uğrayabilir. Her ne şekilde olursa olsun Mars/Plüton gergin etkilere sahip fakat sizin tutumunuz, olaylara çözüm mü getireceksiniz yoksa ortalığı daha mı çok alevlendireceksiniz önem taşıyacaktır. Parasal konularda sinsice ve gizlilik içinde hareket etmemeye özen gösterin. Eski dönemlere, geçmişe ait bir borç, ödenmemiş bir taksit ortaya çıkabilir ve biraz sinir bozucu olabilir. Ya da sizin beklediğiniz bir ödeme- bir para vardır ya da size ödenmesi gereken bir borç, bu hafta stresle birlikte hallolabilir.