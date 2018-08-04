Başak – 6 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

6 Ağustos haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Venüs Terazi burcuna geçiş yapıyor ve 9 Eylül’e kadar bu burçta seyahat edecek. Venüs’ün Terazi burcuna geçişi ile birlikte kazançlarınızı biraz da olsa arttıracak ama diğer taraftan paranızı daha çok moda, kıyafet, tekstil, giyim, kuşam, güzelleşmek adına da harcayabilirsiniz. Sevdiğiniz insanlara güzel hediyeler vereceğiniz bir dönem başlıyor sizler için.

Birazcık daha size mutluluk ve keyif verecek konular için para harcamaya başlayacaksınız. Ya da bir süredir finans alanında bir beklentiniz varsa Venüs’ün Terazi burcuna geçişi ile birlikte bu konularda da sizi mutlu edecek ve keyiflendirecek gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ve bu hafta Aslan burcunda Merküryen bir Güneş Tutulması meydana gelecek. Tutulmaların etkileri 15 gün kadar etkin olacak. Tutulmanın odaklanacağı konular sağlık, bilinçaltı, korkular, psikoloji, rüyalar, ruhsal konular, arkanızdan dönen işler, kontrol edemediğiniz konular, yalnızlık, yaratıcılık, sırlar üzerine olacaktır. Öncelikle sağlıkla ilgili devam eden bir tedaviniz var ise tedavi yönteminde veya gittiğiniz hastanede değişikliğe gidebilirsiniz. Ya da bir süredir devam eden bir sağlık durumunuz var ise bu hafta artık sona erebilir.

Tutulma sürecinde farkında olmadan etrafınızdaki bir çok insanın sırrına ortak olabilir, gizli kalmış konular duyabilirsiniz. Bu dönem biraz kendinizle kalabilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Özellikle para kazanmakla ilgili ilginç fikirler, yöntemler geliştirebilirsiniz. Tutulma haftasında içe dönme, ruhsal egzersizler yapma, psikolojik olarak terapi alma dönemi olacak. Fikirlerinizi çok rahat bir şekilde paraya dönüştürebileceksiniz. Fakat Merkür'ün geri harekette olduğunu unutmayın ve tüm bu önemli gelişmeleri 20 Ağustos’tan sonraya bırakın.