Başak – 6 Nisan Haftalık Burç Yorumu

6 Nisan haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Terazi burcunda bir Dolunay meydana gelecek, akabinde Merkür de Koç burcuna geçiş yapacak ve Mars ile Uranüs arasında sert bir etkileşim olacak. Bu Dolunay, sizlerin finansal konularınızın üstüne adeta projeksiyon tutacak. Özellikle finansal konularla ilgili güzel ve keyifli haberler alabilirsiniz. Yaptığınız, uğraştığınız iş ile ilgili yeni kazanç kapıları, yeni projelerle karşılaşabilirsiniz. Ya da dijital ortamlarda yeni projelerin ve fikirlerin peşinde koşabilirsiniz. Yalnız bu Dolunay, sizlerin iş yükünü biraz daha arttırabilir, yeni görev ve sorumluluklar alabilirsiniz.

11 Nisan’da ise iletişimi ve ifadeyi sembolize eden Merkür, Koç burcuna geçiş yapacak ve 27 Nisan’a kadar bu burçta seyahat edecek. Başkalarına ait kazançlar, banka işlemleri, ortaklaşa kazançlardan elde edilen gelirlerle ilgi konularda daha çok araştırma yapabileceğinize, fikir alabileceğinize bu alanlarla ilgili sözleşmelerin, anlaşmaların, imza gerektiren konuların öne çıkabileceğine işaret etmekte. Eğer ortaklık gerektiren bir iş yapıyorsanız eğer, kazançlarınızı arttırmanın zekice yollarını bulabilirsiniz. Bu hafta Mars ile Uranüs arasında da gergin bir görünüm olacak. Siz her ne kadar yalnız kalmak, kafanızı toparlamak, etliye sütlüye karışmak istemeseniz de şartlar ve koşullar ne yazık ki buna pek de izin vermeyecek gibi görünüyor. Hafta boyunca, bastırılmış öfke, yeri ve zamanı geldiğinde vermeniz gereken tepkileri verememekten dolayı, kendinize sık sık kızabilirsiniz. Yurt dışı işleri, ticari işler, eğitimle ilgili konularda stresli koşullar oluşabilir, şartları kontrol edemeyebilirsiniz. Bu konularla ilgili kimseyle tartışmamaya, ağız dalaşı içine girmemeye özen gösterin. Yasal olarak her türlü başınıza bela olabilecek konulardan uzak durmanızda fayda var.