Başak – 6 Ocak Haftalık Burç Yorumu

6 Ocak haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu haftanın en önemli gökyüzü olayı Yengeç burcunda meydana gelecek olan Ay Tutulması. 11. evinizde gerçekleşecek olan bu Ay Tutulması sosyal yaşamınız, arkadaşlarınız, iş ile ilgili finansal kazanımlarınız, hayattan ümit ettikleriniz ve beklentileriniz, başkalarından destek beklediğiniz konular üzerinde etkili olacaktır.

Tutulma zamanı hayattan beklediğiniz, ümit ettiğiniz iyi dileklerinizin gerçekleşmesi kuvvetle muhtemeldir. Sosyal çevrenizden ve arkadaşlarınızdan bilgi, iletişim anlamında güzel destekler alabilirsiniz. Bu dönem hayatınıza size destek sağlayacak yeni kişiler katılabilir, tanışmalar yaşayabilirsiniz. Yeni gruplar içinde kendinizi ifade edebilirsiniz. Sosyal yaşamınızda daha çok prim yapabilirsiniz. İş ile ilgili kazançlarınızı arttırmak için daha çok çaba sarf edebilirsiniz. Bu Plütonik tutulma ile arkadaşlıklar, dostluklar ve aşk hayatınızda krizler deneyimleyebilirsiniz, keza çocuk sahibi iseniz krizler onunla ilgilide olabilir. Özellikle paranın önemi ve gücünü bu hafta yaşamınızda daha etkili bir şekilde hissedebilirsiniz. Dostlarınızla aranızda ego savaşı yüzünden ayrılıklar oluşabilir. Kendinizi güvence altına almadan her şeye balıklama atlamayın, riskten uzak durun. Bazı dostlarınızla kriz deneyimleyerek ya uzaklaşırsınız ya da gerçek manada aranıza mesafeler girebilir. Tutulma süreci boyunca, iş geliştirmek, yeni çalışanlar almak, yeni yardımlar almak, hayatınızı kolaylaştıracak insanlarla rahatlıkla temas içinde olabileceksiniz.