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Başak – 6 Temmuz Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Başak – 6 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

6 Temmuz haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?
Temmuz 4, 2020
Başak – 6 Temmuz Haftalık Burç Yorumu
6 Temmuz haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Güneş ile Neptün arasındaki etkileşim ile başlıyoruz. Özellikle yalnız olanlar romantik ilişkilere ve kişilere çekilebilir, birliktelikleri olanlar ise keyifli, partnerleri ile birlikte romantik bir hafta geçirebilirler.

İlişkilerde bırakılması gereken bir takım temalar olabilir, daha mutlu ve huzurlu olunabilmesi adına. Bu ilişki ve ortaklıklardaki aynı devam alışkanlıklar olabilir, tavır ve davranışlar olabilir. Bu dönem atacağınız imzalara, vereceğiniz sözlere, kuracağınız ortaklıklarda daha temkinli olmanızı öneririm. Koşulların ve şartların her an değişebileceğine karşı hazırlıklı olmalısınız. Bu dönemde evlilik, uzun ilişkiniz veya ortaklıkla ilgili yeni kararlar almak kalıcı değişimleri hayata geçirmek söz konusu olacaktır. Hafta boyunca dostlarınızdan ve arkadaşlarınızdan özellikle manevi anlamda çok güzel destekler alabilecekler. Varlıklarını yanınızda hissedebileceksiniz.

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