Başak – 7 Ekim Haftalık Burç Yorumu

7 Ekim haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Güneş ve Satürn’ün zorlu görünümü ile başlıyoruz. Kişisel kazançlarınız pek de keyifli değil hafta boyunca. Parasal konularla kiminle nasıl konuştuğunuza ve iletişim kurduğunuza dikkat etmenizde fayda var. Doğru kurulamayan iletişim size para kaybettirebilir. Parasal konularda kimsenin kalbini de kırmamaya özen gösterin. Hafta boyunca özel hayatınızda güvenle ilgili sıkıntılar oluşabilir. Ya da beğendiğiniz biri vardır ona yakınlaşmak istersiniz ama istediğiniz sonucu alamayabilirsiniz. Özel hayatınızla genel olarak işler pek de istediğiniz gibi gitmeyebilir. Hafta boyunca yatırım yapmak, risk almak için de uygun değildir. Yaratıcılığınızı kaybetmiş hissedebilirsiniz. Varsa çocuklarınızla ilgili sorumluluklar artabilir veya onlarla ilgili olumsuz bir takım durumlarla özellikle de eğitimle ilgili problemlerle uğraşmanız gerekebilir.

Bu hafta Venüs Akrep burcuna geçiş yapacak ve 1 Kasım’a kadar da bu burçta seyahat edecek. Venüs Akrep burcunda çok da rahat ettiği bir yerleşimde değil açıkçası, fikirlerinizde daha inatçı olabilirsiniz. Yakın çevreniz, komşularınız ve kardeşleriniz üzerinde hakimiyet kurma isteğiniz artabilir. Türlü yolculuk planları yapabilir, yakın yerlere seyahatler gerçekleşebilir, bazıları akraba yanına ziyaret şeklinde hayatınıza nüksedebilir. Bazılarınız ise, kendini yazıya verebilir, tüm iletişim araçları aktif iletişim içinde olacakları oldukça yoğun bir süreç bekliyor olacak.

Bu hafta Koç burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Başkalarına ait kazançlar, miras, ortaklaşa kazanımlar, çok çaba sarf etmeden elde edilecek olan gelirler, kredi, borç, alacak – verecek ilişkileri, ölüm, kayıplar, burs, sigorta primleri gibi konular bu Dolunay’ın ana konusu olacaktır. Bu konularla ilgili bilgi ve iletişim hızı artabilir. Dolunay zamanı özellikle boşanma ile ilgili durumlarda nafakaya ilişkin özellikle güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yalnız harcamalarınızı biraz denetim almakta fayda var. Eşinizden veya ortağınızdan finansal anlamda destek görebileceksiniz. Para geldiği gibi gider ve bu gider yerleri genelde sizlerin borçlarınız ile ilgili olacaktır. Hayatınızda önemli bir gediği kapatabilirsiniz.

Bu Dolunay sürecinde Güneş ve Plüton’un etkileşimi ile bu hafta özellikle önemli, mevki ve statü sahibi kişilerle önemli görüşmeler yapabilirsiniz. Aslında işin özü, para ile ilgili bir engeli aşmanız gereken ve bir parça da zorlu bir hafta. Sürpriz ve beklenmedik ödemeler ortaya çıkabilir, giderler artabilir. Ayrıca Dolunay’a Jüpiter'in de güzel bir kontağı olacak, evden ve aileden güzel destekler alabilir, arzu ettiğiniz evi bulabilir, evinizle, yuvanızla ve ailenizle ilgili oldukça olumlu gelişmeler yaşanabilir.