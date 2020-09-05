Başak – 7 Eylül Haftalık Burç Yorumu

7 Eylül haftası burç yorumları... Başak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu haftanın en önemli gezegen etkisi Mars'ın geri hareketine başlaması olacak. Mars 9 Eylül itibari ile Koç burcunda geri hareket etmeye başlayacak ve 15 Kasım’a kadar devam edecek bu geri hareket.

Mars haritanızın 8. evinde geri gidecek. Başkalarının parası ile ilgili konularda stresli koşullar oluşabilir, başkalarından temin ettiğiniz maddi ihtiyaçlarınız konusunda ciddi eleştiriler alabilir. Hatta bu kaynaklara kısa bir süreliğine ulaşamayabilirsiniz. Bankadan çekmeyi planladığınız kredi son anda çıkmayabilir. Ortaklaşa kazanılan gelirlerde gecikmeler, yavaşlamalar meydana gelebilir. Borç bulmakta veya geri ödemekte zorlanabilirsiniz. Ödemelerin aksayabileceği ve stres yaratabileceği bir tarih aralığı olabilecektir bu. Kısacası para ile ilgili yararlı büyük gelişmeler beklememekte yarar var, burslarda primlerde, nafakalarda, bankacılık işlerinde bir takım sorunlar çıkabilir. Büyük borçlar altına girmek için uygun bir dönem değil. Eğer bankanızdaki paranızı yatırım olarak, borsa gibi araçlarda kullanmayı düşünüyorsanız pek de risk almamanız gereken bir süreçtir bu, dikkat edin.